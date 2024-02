Am 14. Februar 1984 stand die Eiskunstlaufwelt still: Die britischen Eistänzer Jayne Torvill und Christopher Dean liefen in Sarajevo zum «Boléro» von Maurice Ravel mit einer perfekten Kür zu Olympia-Gold. Perfekt im wörtlichen Sinn: Von allen Punktrichtern erhielten sie die Note 6,0. Das gab es weder zuvor noch danach.

40 Jahre später tanzten Torvill/Dean beim Besuch eines Nachwuchsturniers in Sarajevo erneut den «Boléro» – ungeplant: Sie hätten auf dem Eis «nur eine kleine Welle» machen wollen, sagte Dean. «Aber die Bürgermeisterin hat uns dazu überredet, einen kleinen Tanz zu machen.»

Neuauflage im Jahr 2034?

Der 65-jährige Dean und die ein Jahr ältere Torvill tanzen seit 1975 zusammen. «Und wir sind immer noch die besten Freunde auf der Welt», sagte Dean. Torvill meinte: «Es wäre schön, in zehn Jahren wiederzukommen.»