Yamada trotz Saisonbestleistung ausgeschieden

Heute, 12:40 Uhr, aktualisiert um 16:18 Uhr

Yasmine Kimiko Yamada hat an der Eiskunstlauf-WM in Helsinki im Kurzprogramm eine gute Leistung gezeigt. Die Zürcherin erzielte mit 47,86 Punkten Saisonbestleistung, verpasste aber den Vorstoss in den Kür-Final.

Das Kurzprogramm von Yamada 3:14 min, vom 29.3.2017 Trotz ihrer guten Leistung verpasst Yamada den Kür-Final der besten 24 deutlich. Als 33. des Kurzprogramms fehlten ihr 6,97 Punkte für die Qualifikation. Die Entscheidung um den Titel fällt am Freitag mit der Kür. Nach dem Kurzprogramm führt die Russin Jewgenia Medwedewa vor den Kanadierinnen Kaetlyn Osmond und Gabrielle Daleman.

cud