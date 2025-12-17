Stefan Bellmont spielt an der Darts-WM stark auf und schlägt den fünffachen Weltmeister Raymond van Barneveld mit 3:0.

Legende: Starker Auftritt Von Stefan Bellmont. IMAGO / Every Second Media

Stefan Bellmont hat als erster Schweizer die 2. Runde bei der PDC-Darts-WM erreicht. Der 36-Jährige eliminierte bei seinem zweiten Auftritt nach der Premiere im Vorjahr im legendären Alexandra Palace in London eine wahre Legende des Sports: den fünffachen Weltmeister Raymond van Barneveld.

«Belli» liess sich von der Präsenz des Niederländers nicht verunsichern und zeigte eine starke Partie. Das erste Leg musste er zwar abgeben, doch dann setzte Bellmont zu einem regelrechten Lauf an. Den 1. Satz holte sich der Schweizer mit 3:1, den 2. sogar mit 3:0.

Starke Doppelquote

Nach den 6 Legs von Bellmont in Folge schien bei van Barneveld die Luft draussen zu sein. Gleichzeitig steigerte sich der Chamer immer weiter. Besonders seine Finish-Qualitäten stellte er immer wieder unter Beweis. So legte er auch im 3. Satz schnell mit 2:0 vor. «Barney» konnte zwar noch einmal verkürzen, doch bei eigenem Anwurf hielten Bellmonts Nerven und er checkte 9 Punkte zum 3:0-Sieg.

Am Ende stand bei Bellmont ein 3-Dart-Durchschnitt von über 91 Punkten und eine Doppelquote von über 39 Prozent zu Buche, der Sieg war hochverdient. In der 2. Runde trifft der Schweizer am Sonntag auf den Australier Damon Heta, die Nummer 16 der Welt.