2. European Championships

Beachvolleyball (15.-21. August)

Die Beachvolleyball-EM findet jedes Jahr statt. Zum ersten Mal werden die Kontinental-Titelkämpfe 2022 aber im Rahmen der European Championships ausgetragen. Die Gruppenspiele auf dem Königsplatz in München starten am 15. August. Die Finals steigen am Sonntag, 21. August.

Die Schweiz schickt drei Frauen- und zwei Männerduos ins Rennen. Mit dabei sind auch die amtierenden Europameisterinnen Brunner/Hüberli. Anouk Vergé-Dépré wird wegen der Verletzung von Joana Heidrich mit Menia Bentele antreten.

Kunstturnen (11.-21. August)

Die Kunstturnwettkämpfe finden in der Münchner Olympiahalle statt. Die Frauen eröffnen das Spektakel am 11. August mit dem Mehrkampffinal. Am 14. August finden die Gerätefinals statt. Die Männer starten am 18. August (Mehrkampffinal) und setzen am 21. August den Schlusspunkt (Gerätefinals).

Die Schweiz ist in München mit einem 10-köpfigen Team aus je fünf Frauen und Männer vertreten.

Leichtathletik (15.-21. August)

Nur wenige Wochen nach der WM in Eugene steht für die Leichtathletik-Fans bereits das nächste Highlight an. Eröffnet werden die Medaillen-Wettkämpfe am 15. August mit dem Frauen-Marathon, gefolgt vom Marathon der Männer. Zuletzt stehen die Staffeln über 4x100m am 21. August im Einsatz.

Swiss Athletics nominierte insgesamt 45 Athletinnen und Athleten für die Wettkämpfe in München. Simon Ehammer, mit Weitsprung-Bronze einziger Medaillengewinner von Swiss Athletics in Eugene, tritt im Zehnkampf an.

Mountainbike (19./20. August)

Gerade umgekehrt gestaltet sich der Kalender für die Schweizer Mountainbike-Equipe. Nach der EM in München (nur in der Disziplin Cross-Country) steht die WM im französischen Les Gets auf dem Programm. Das Cross-Country-Rennen der Männer findet am 19. August statt, das Rennen der Frauen einen Tag später.

Auch wenn Nino Schurter verzichtet: Swiss Cycling schickt je acht Frauen und Männer ins Rennen, darunter zahlreiche Medaillenkandidatinnen und -kandidaten wie Mathias Flückiger, Alessandra Keller, Jolanda Neff oder Filippo Colombo.

Bahnrad (11.-16. August)

In der Messe in München wird gegen den Uhrzeigersinn in diversen Disziplinen um die Medaillen gefahren. Die erste Entscheidung fällt am 12. August in der Mannschaftsverfolgung. Die letzten Medaillen werden über 50 km Madison vergeben.

Angeführt von Claudio Imhof werden je 5 Männer und Frauen die Schweiz vertreten.

BMX (11.-13. August)

Im BMX werden im Münchner Olympiapark nur in der Disziplin Freestyle Medaillen vergeben. Die Finals finden am 12. (Frauen) und 13. August (Männer) statt.

Mit von der Partie ist die Schweizer Titelverteidigerin Nikita Ducarroz, Bronzegewinnerin von Tokio. Bei den Männern ist Alexandre Sideris am Start.

Strassenrad (14.-21. August)

Eröffnet werden die Wettkämpfe mit dem Strassenrennen der Männer am 14. August. Die wohl grössten Medaillenchancen hat die Schweiz in den beiden Einzelzeitfahren, die am 17. August rund um Fürstenfeldbruck über die Bühne gehen. Am 21. August findet das Strassenrennen der Frauen statt.

Neun Schweizer und sechs Schweizerinnen vertreten Swiss Cycling in München, darunter Stefan Küng, Stefan Bissegger, Mauro Schmid, Michael Schär, Silvan Dillier, Reto Hollenstein, Marlen Reusser und Elise Chabbey.

Rudern (11.-14. August)

20 Medaillensätze gibt es auf der Olympia-Regattaanlage zu vergeben. Die Medaillenrennen finden am 12. und 13. August statt. Die Schweiz ist mit insgesamt 10 Frauen und 14 Männern vertreten.

Sportklettern (11.-18. August)

Bouldern, Lead und Speed sind die drei Disziplinen, in denen am Münchner Königsplatz um die Medaillen geklettert wird. An den letzten beiden Tagen wird auch noch in der Kombination zwischen Lead und Bouldern Edelmetall vergeben.

Fünf Männer und vier Frauen vertreten die Schweiz, unter ihnen die Boulder-Weltmeisterin von 2016, Petra Klingler.

Tischtennis (13.-21. August)

Bei der 2. Austragung der European Championships macht auch Tischtennis seine Aufwartung. Medaillen werden im Einzel, Doppel und Mixed-Doppel vergeben. Die Einzelfinals finden am 21. August statt.

Für die Schweiz tritt das Trio Rachel Moret, Barish Moullet und Loïc Stoll an.

Triathlon (12.-14. August)

Drei Tage, drei Wettkämpfe: So sieht das Programm für die Triathleten aus. Die Frauen machen am 12. August den Auftakt, einen Tag darauf sind die Männer an der Reihe. Der dritte Medaillensatz wird am 14. August in der Mixed-Staffel vergeben

Für die Schweiz gehen an den Wettkämpfen im Olympiapark je drei Frauen und Männer an den Start.

Kanu-Rennsport (18.-21. August)

Nicht weniger als 42 Medaillensätze werden im Kanu-Rennsport vergeben. Die Boote werden in die Gattungen Kajak und Canadier sowie in Klassen nach Anzahl der Sportler im Boot unterteilt. Die Wettkämpfe in der Olympia-Regattaanlage von 1972 beginnen am 18. August. Die Finals finden zwischen dem 20. und 21. August statt.

Franziska Widmer wird die Schweizer Fahne hochhalten.