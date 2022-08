Stefan Bissegger gewinnt das EM-Zeitfahren in München vor Stefan Küng.

Der Thurgauer setzt sich im Zweikampf gegen Namensvetter Küng um 0,32 Sekunden durch.

Bronze geht an Weltmeister Filippo Ganna (ITA).

Die Schweiz hat bei den European Championships im Einzelzeitfahren so richtig abgeräumt. Nach dem Gold-Triumph von Marlene Reusser bei den Frauen am Nachmittag legten Stefan Bissegger und Stefan Küng am Abend nach.

Und die beiden Schweizer lieferten sich ein packendes Finish. Bissegger hatte dank eines überragenden Schlussspurts die Bestzeit vorgelegt. An dieser biss sich Küng letztlich die Zähne aus – aber das äusserst knapp. Nur 0,32 Sekunden fehlten Küng zur Führung. Ein ganz Grosser seines Fachs befand sich aber noch auf der 24 km langen Strecke: Weltmeister Filippo Ganna.

Küng verpasst den Hattrick

Der Italiener warf noch einmal alles in die Pedale, doch es reichte nicht, um das Schweizer Duo von den beiden Spitzenplätzen zu verdrängen (+9 Sekunden). Und so schnappte sich Bissegger seinen ersten EM-Titel im Einzelzeitfahren und verhinderte gleichzeitig den Gold-Hattrick Küngs, der 2020 und 2021 triumphiert hatte. Zwei Schweizer standen in einem EM-Zeitfahren noch nie zuoberst auf dem Podest.

Mit seinem Hundertstel-Glück entschädigte sich Bissegger für sein Pech und Unvermögen in den letzten Wochen. An der Tour de Suisse hatte ein positiver Corona-Test seine Pläne für das Zeitfahren durchkreuzt. An der Tour de France beraubten ihn Stürze und Defekte in den beiden Zeitfahren aller Chancen auf ein Top-Resultat.