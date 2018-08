Innert Minuten durfte sich Oliver Hegi an den European Championships über zwei Medaillen freuen. Der bronzenen Auszeichnung am Barren liess der Aargauer wenig später Gold am Reck folgen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Dazu noch Bronze am Barren Hegi wird Europameister am Reck

«Die Barrenübung war die Bestätigung, dass ich in Form bin. Sie hat mir den Schwung gegeben für das Reck», so der Schweizer nach seinem Exploit.

In einem Atemzug mit den Turnlegenden

Mit seinen beiden Medaillen an derselben Kunstturn-EM stösst Hegi in einen ganz besonderen Zirkel vor. Vor ihm holten nämlich erst 3 Schweizer Männer 2 Einzel-Medaillen an einer EM – und das ist lange her.

1957 gewinnt Jack Günthard am Barren und am Reck.

am Barren und am Reck. Im selben Jahr jubelt Max Benker über Bronze im Mehrkampf und am Barren.

über Bronze im Mehrkampf und am Barren. 1959 gibt es für Ernst Fivian Gold am Boden und Bronze am Sprung.

Nun erweitert Oliver Hegi diesen elitären Zirkel. Und weil mit Taha Serhani oder Henji Mboyo in Glasgow auch schon die nächste Generation für Furore sorgte, muss dem Schweizer Turnen nicht bange sein.