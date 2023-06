Legende: Brilliert in Polen Nina Christen. imago images/Köbi Schenkel/Archiv

An den European Games in Polen hat es am Freitag die 1. Goldmedaille für die Schweiz gegeben. Schützin Nina Christen setzte sich im 10m-Luft-Gewehr-Wettkampf durch und gewann damit ihre insgesamt 3. Medaille an diesem Grossanlass, der seit 8 Jahren besteht.

Bereits 2019 in Minsk hatte sich die Nidwaldnerin über 10m Silber sowie über 50m Gold gesichert. Die European Games werden im Schiesssport nicht als offizielle EM gewertet, mit dem Sieg holte die Olympiasiegerin von Tokio aber einen Quotenplatz für die Spiele 2024 in Paris.

01:27 Video Archiv: Christen holt Gold bei Olympia 2020 Aus Tagesschau vom 31.07.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Im achtköpfigen Final-Feld hatte sich Christen in Polen zunächst als Zweitplatzierte mit 260,3 Punkten für den Gold-Medal-Match qualifiziert. Im direkten Duell um den Sieg mit der vormals Ersten Kamila Novotna aus der Slowakei setzte sich die 29-jährige Schweizerin mit 17:13 Punkten durch.

Quirici mit Silber

Die Aargauer Karateka Elena Quirici stand am Freitag ebenfalls im Final, zog dort aber den Kürzeren und holte Silber. In der Disziplin Kumite bis 68 kg unterlag die dreifache Europameisterin der 27-jährigen Iryna Zaretska aus Aserbaidschan. Die zweifache Weltmeisterin setzte sich mit 4:1 durch und sicherte sich zum 2. Mal nach 2015 den Titel an den European Games, die im Karate ebenfalls nicht als EM gewertet werden.

Für die 29-jährige Quirici ist es die 2. Medaille an diesem Grossanlass, vor 4 Jahren hatte sie Bronze geholt.