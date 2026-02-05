Am Donnerstag hat Swiss Olympic bekanntgegeben, dass Fanny Smith und Nino Niederreiter die Schweizer Fahne an der Eröffnungsfeier präsentieren werden.

Grosse Ehre für Fanny Smith und Nino Niederreiter: Die beiden wurden als Fahnenträgerin und Fahnenträger für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina auserkoren. Seit den Sommerspielen in Tokio 2020 kommt diese Ehre jeweils einem Duo zuteil.

Am Freitag wird Niederreiter die Schweizer Delegation im San Siro in Mailand ins Stadion führen. Smith wird die Fahne in Livigno, wo die Freestyle-Wettkämpfe stattfinden, tragen.

Für Nino Niederreiter werden es die zweiten Olympischen Spiele sein. Bereits 2014 nahm der 33-Jährige mit der Schweizer Eishockey-Nati teil, damals resultierte der 9. Schlussrang. In diesem Jahr will die Nati im mit NHL-Spielern vollbepackten Turnier hoch hinaus und schielt auf eine Medaille.

Smith kann mehr Olympia-Erfahrung vorweisen. Zum bereits fünften Mal wird sie an den Start gehen. Bislang war sie durchaus erfolgreich: Sowohl 2018 in Pyeongchang als auch 2022 in Peking gewann die Skicrosserin die Bronzemedaille.

Schweizer Fahnenträger an Winterspielen seit 1972