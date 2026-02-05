Grosse Ehre für Fanny Smith und Nino Niederreiter: Die beiden wurden als Fahnenträgerin und Fahnenträger für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina auserkoren. Seit den Sommerspielen in Tokio 2020 kommt diese Ehre jeweils einem Duo zuteil.
Am Freitag wird Niederreiter die Schweizer Delegation im San Siro in Mailand ins Stadion führen. Smith wird die Fahne in Livigno, wo die Freestyle-Wettkämpfe stattfinden, tragen.
Für Nino Niederreiter werden es die zweiten Olympischen Spiele sein. Bereits 2014 nahm der 33-Jährige mit der Schweizer Eishockey-Nati teil, damals resultierte der 9. Schlussrang. In diesem Jahr will die Nati im mit NHL-Spielern vollbepackten Turnier hoch hinaus und schielt auf eine Medaille.
Smith kann mehr Olympia-Erfahrung vorweisen. Zum bereits fünften Mal wird sie an den Start gehen. Bislang war sie durchaus erfolgreich: Sowohl 2018 in Pyeongchang als auch 2022 in Peking gewann die Skicrosserin die Bronzemedaille.
Schweizer Fahnenträger an Winterspielen seit 1972
Bild 1 von 16. 1972 in Sapporo: Edy Bruggmann (Ski alpin). Edy Bruggmann – hier links im Bild nach dem Gewinn von Silber im Riesenslalom – führte die Schweizer Delegation 1972 im japanischen Sapporo sowohl bei der Eröffnungs- als auch der Schlussfeier an. Bildquelle: Keystone.
Bild 2 von 16. 1976 in Innsbruck: Werner Camichel (Bob). 1972 in Sapporo holte Werner Camichel (2.v.r.) mit dem Vierer von Jean Wicki Gold. 4 Jahre später in Innsbruck durfte der Bobfahrer an der Eröffnungsfeier die Schweizer Fahne tragen. Bildquelle: Keystone.
Bild 3 von 16. 1980 in Lake Placid: Marie-Theres Nadig (Ski alpin). Als erste Frau wurde Marie-Theres Nadig 1980 in Lake Placid die Ehre zuteil, die Schweizer Delegation als Fahnenträgerin ins Stadion zu führen. Bildquelle: Keystone.
Bild 4 von 16. 1984 in Sarajewo: Erika Hess (Ski alpin). Mit Erika Hess war 1984 in Sarajewo wie vor 4 Jahren eine Skifahrerin Schweizer Fahnenträgerin. Hess hatte zudem 4 Jahre zuvor bei der Schlussfeier die Schweizer Fahne getragen. Bildquelle: Keystone.
Bild 5 von 16. 1988 in Calgary: Michela Figini (Ski alpin). Michela Figini macht den Skifahrerinnen-«Hattrick» als Fahnenträgerin der Eröffnungsfeier der Spiele 1988 in Calgary perfekt. Im Bild sieht man die Tessinerin (links) nach Gewinn von Silber im Super-G. Bildquelle: Keystone.
Bild 6 von 16. 1992 in Albertville: Vreni Schneider (Ski alpin). Und 1992 in Albertville wurde die rot-weiss gekleidete Schweizer Delegation – Sie ahnen es – schon wieder von einer Skifahrerin angeführt: Dieses Mal von Vreni Schneider. Bildquelle: Keystone.
Bild 7 von 16. 1994 in Lillehammer: Gustav Weder (Bob). Schon zwei Jahre später, 1994 (als erstmals die Sommer- und Winterspiele nicht mehr in demselben Kalenderjahr ausgetragen wurden), trug in Lillehammer Bobfahrer Gustav Weder die Schweizer Fahne. Bildquelle: Keystone.
Bild 8 von 16. 1998 in Nagano: Guido Acklin (Bob). Mit Guido Acklin führte in Nagano wie 4 Jahre zuvor ein Bobfahrer die Schweizer Delegation an, nachdem er in Lillehammer Silber im Zweierbob gewonnen hatte. Bildquelle: Keystone.
Bild 9 von 16. 2002 in Salt Lake City: Gian Simmen (Snowboard). In Salt Lake City wurde Gian Simmen als erstem Snowboarder die Ehre zuteil, die – extravagant gekleidete – Schweizer Delegation beim Einzug ins Stadion mit der Fahne zu repräsentieren. Dies, nachdem der Bündner 1998 bei der Premiere Gold in der Halfpipe gewonnen hatte. Bildquelle: Keystone.
Bild 10 von 16. 2006 in Turin: Philipp Schoch (Snowboard). Vor 16 Jahren in Turin war es mit Philipp Schoch wiederum ein Snowboarder, der zum Fahnenträger erkoren wurde – er hatte 2002 bei der Erstaustragung des Parallel-Riesenslaloms triumphiert. Bildquelle: Keystone.
Bild 11 von 16. 2010 in Vancouver: Stéphane Lambiel (Eiskunstlauf). Bei den Spielen 2010 in Vancouver darf mit Stéphane Lambiel zum ersten Mal ein Eiskunstläufer die Schweizer Fahne tragen – dies, nachdem er 4 Jahre zuvor in Turin mit Silber geglänzt hatte. Bildquelle: Keystone.
Bild 12 von 16. 2014 in Sotschi: Simon Ammann (Skispringen). Späte Ehre für den Doppel-Doppelolympiasieger: 2014 in Sotschi führt Skispringer Simon Ammann, der sowohl 2002 in Salt Lake City als auch 2010 in Vancouver jeweils 2 Mal Gold erobert hatte, die Schweizer Delegation an. Bildquelle: Keystone.
Bild 13 von 16. 2018 in Pyeongchang: Dario Cologna (Langlauf). Bei den vorletzten Winterspielen vor 8 Jahren wurde die Schweizer Delegation in Pyeongchang von Dario Cologna ins Stadion geführt. Wenige Tage später feierte der Langläufer in Südkorea seinen 4. Olympiasieg. Bildquelle: Keystone.
Bild 14 von 16. 2022 in Peking: Wendy Holdener (Ski) & Andres Ambühl (Eishockey). Swiss Olympic nominiert, damals noch im Corona-Zeitalter mit Maske, erstmals eine Doppel-Vertretung für die ehrenvolle Aufgabe. An der Seite von Wendy Holdener, die 4 Jahre davor einen kompletten Medaillensatz abräumte, läuft der mittlerweile zurückgetretene Andres Ambühl bei seiner 5. Olympia-Teilnahme an der Spitze der Schweizer Delegation ein. Bildquelle: freshfocus/Xu Zijian/Zuma.
Bild 15 von 16. 2026 in Milano Cortina: Nino Niederreiter (Eishockey). An seinen zweiten Olympischen Winterspielen nach 2014 ist Nino Niederreiter ein Teil des Fahnenträger-Duos. Mit dem Eishockey-Team hofft er im mit NHL-Spielern vollgepackten Turnier auf eine Medaille. Bildquelle: KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi.
Bild 16 von 16. 2026 in Milano Cortina: Fanny Smith (Skicross). Neben Niederreiter wird Fanny Smith die Schweizer Fahne präsentieren. Die Skicrosserin reist mit zwei Bronzemedaillen im Gepäck nach Italien. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott.