Die Schweizer Faustballer schaffen den Halbfinal-Einzug doch noch. Die Nati gewann an der WM in Winterthur gegen Italien klar in 3:0-Sätzen. Am Donnerstag hatte man die erste Chance um den Halbfinal-Einzug noch vergeben.

Live-Hinweis Auf SRF zwei und in der Sport App können Sie die Heim-WM der Faustballer wie folgt live verfolgen: Halbfinal : Schweiz - Deutschland, Freitag, 16.08, ab 18:15 Uhr

: Schweiz - Deutschland, Freitag, 16.08, ab 18:15 Uhr Spiel um Platz 3 : Samstag, 17.08, ab 15:50 Uhr (nur bei Schweizer Beteiligung)

: Samstag, 17.08, ab 15:50 Uhr (nur bei Schweizer Beteiligung) Final: Samstag, 17.08, ab 17:50 Uhr

Das Spiel gegen Italien war eine klare Angelegenheit. Die favorisierten Schweizer überzeugten und gewannen in drei Sätzen in nur 41 Minuten. Der erste Satz endete mit 11:9 noch vergleichsweise knapp. Im zweiten und dritten Durchgang machten die Schweizer mit 11:4 und 11:3 kurzen Prozess.

Am Freitagabend um 18:30 Uhr kommt es nun zum Halbfinal-Duell (live auf SRF zwei) gegen den amtierenden Weltmeister Deutschland.