Die Schweizer um Ian Hauri, Lucas Malcotti und Alexis Bayard verpasst die Halbfinals bei der Fecht-EM in Genua knapp.

Legende: Musste sich im letzten Gefecht mit 11:13 beugen Ian Hauri. Keystone/EPA/Luca Zennaro

Die Schweizer Degenfechter sind im Teamwettkampf an den Europameisterschaften in Genua im Viertelfinal gescheitert. Ian Hauri, Lucas Malcotti und Alexis Bayard unterlagen Italien, dem Gastgeber und EM-Zweiten vom letzten Jahr in Basel, knapp mit 37:40.

Vergebene Führung

Nach sechs von neun Gefechten führte die Schweiz noch mit 21:17. Die letzten drei Duelle gingen dann aber allesamt an die Italiener, darunter der Abschluss zwischen Hauri und Andrea Santarelli, die in Basel respektive in Genua beide schon EM-Bronze im Einzel gewonnen haben.

Zuvor hatte sich das Schweizer Gespann im Achtelfinal gegen Dänemark nach anfänglichem Rückstand letztlich souverän mit 45:34 gegen Dänemark durchgesetzt. Die letzte Medaillenchance hat die Schweizer Delegation am Donnerstag im Teamwettkampf der Degenfechterinnen mit Pauline Brunner und den Schwestern Angeline und Aurore Favre.