Die Schweizer Degenfechter jubeln an den Team-Europameisterschaften, die im südpolnischen Krakau Bestandteil der European Games waren, über Silber. Es ist dies das erste Schweizer Podest in diesem Bewerb seit 2015.

Schweizer Degenfechter schrammen an Gold vorbei

Bei der Team-EM in Polen

Legende: Im Final-Gefecht ging es nicht mehr ganz nach Wunsch auf Hadrien Favre (l.) und Max Heinzer. Keystone (Archiv) / Peter Schneider

Max Heinzer übernahm im Final für den Showdown. Aus den 8 vorangegangenen Gefechten à je 3 Minuten gegen die ungarische Mannschaft hatte ein Gesamtskore von 21:23 resultiert.

Der 35-jährige, schon reich dekorierte Teamleader vermochte das Ding aber knapp nicht mehr herumzuwürgen. Er landete zwar gegen Gergely Siklosi nochmals 5 Treffer, konnte auf 24:24 und 25:25 ausgleichen. Doch sein 10 Jahre jüngerer Gegner auf der Planche bewies Nerven und hatte nochmals eine Antwort bereit. Am Ende jubelten die Ungarn mit 28:26 über den EM-Titel im Team-Wettbewerb der Degenfechter.

Achtelfinal: Schweiz - Österreich 45:38

Schweiz - Österreich 45:38
Viertelfinal: Schweiz - Polen 28:23

Schweiz - Polen 28:23
Halbfinal: Schweiz - Frankreich 45:43

Das Husarenstück zum Medaillengewinn hatten die 4 Schweizer mit Alexis Bayard, Hadrien Favre und Theo Brochard (Ersatz im Final) weiter in den Reihen im Halbfinal abgeliefert. Das Quartett schlug Weltmeister Frankreich mit 45:43.

Eine EM-Durststrecke von 8 Jahren geht zu Ende

Letztmals hatten die Schweizer vor 8 Jahren auf kontinentaler Ebene vor Heimpublikum in Montreux als Dritte den Sprung aufs Team-Podest geschafft. Als Einziger gehörte schon 2015 Heinzer der Equipe an. Im Jahr davor hatte der EM-Titel resultiert, an dem die Schweizer nun vorbeischrammten. Auf der globalen Bühne warf es zuletzt 2019 WM-Bronze ab.

Die Einzel-EM-Medaillen waren heuer schon Mitte Juni kurzfristig im bulgarischen Plovdiv vergeben worden. Krakau war nur noch Schauplatz der Team-Konkurrenzen, eingebettet in den Multi-Sportanlass European Games.