Degenfechter scheitern im EM-Viertelfinal

Die Schweizer Degenfechter sind auch im Team-Wettkampf leer ausgegangen. In Tiflis war für Max Heinzer und Co. im Viertelfinal Schluss.

Nach der Enttäuschung im Einzel (kein Schweizer im Halbfinal) scheiterte die Schweiz an der EM in Georgien auch im Team-Wettkampf vorzeitig.

Viertelfinal-Niederlage gegen Russland

Nach dem klaren Auftakterfolg gegen Spanien (45:27) kam im Viertelfinal

gegen Russland bereits das Out. Das Quartett mit Max Heinzer, Benjamin Steffen, Michele Niggeler und Georg Kuhn musste sich mit 34:45 geschlagen geben.

Heinzer: «Es widerspiegelt die Saison»

Heinzer sagte: «Es widerspiegelt die Saison: Wir haben die Pflicht immer erfüllt und gut begonnen.» Aber der Exploit sei nicht gelungen.

In rund einem Monat steht mit der WM in Leipzig der Saisonhöhepunkt an. Heinzer gibt die Devise bis dann vor: «Wir müssen weiterhin an uns glauben.» Und: «taktisch klüger werden».