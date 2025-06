Mit Ian Hauri ist am Sonntag an der EM in Genau ein Schweizer Degenfechter im Einsatz, der jüngst für Aufsehen gesorgt hat.

Legende: Wie schneidet er in Genua ab? Ian Hauri. key/EPA/Zsoltan Kocsis

Bei der Siegerehrung an der U23-EM hatte das zweitplatzierte Schweizer Quartett Ende April darauf verzichtet, sich der israelischen Flagge zu Ehren des Siegerteams zuzuwenden. Dies war als politische Äusserung gewertet worden und hatte gar zu diplomatischer Verstimmung geführt. Andere hatten die Aktion als mutig bewertet und die Fechter für ihre Haltung gewürdigt.

Mit Ian Hauri ist nun einer der vier beteiligten Schweizer auch an der Elite-EM in Genau vertreten. Ein weiterer Vorfall wird nach einer Entschuldigung der Schweizer und einer Verwarnung des europäisches Verbandes nicht erwartet, dennoch dürfte sein Auftritt mit Spannung beobachtet werden.

Neben Hauri sind in den Degenwettbewerben der Männer (Einzel am Sonntag, Team am Mittwoch) Alexis Bayard, Lucas Malcotti und Hadrien Favre aufgeboten. Bei den Frauen gehen Pauline Brunner, Fiona Hatz sowie die Schwestern Angeline und Aurore Favre an den Start (Einzel am Montag, Team am Donnerstag).