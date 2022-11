Die Schweizer Degenfechter wollen sich am Heim-Weltcup in Gümligen bei Bern für die Olympia-Qualiphase 2024 in Position bringen.

Legende: Teamleader Max Heinzer. Keystone/EPA/MOHAMED HOSSAM

Die einjährige Qualifikationsphase für Olympia 2024 in Paris beginnt im Mai 2023 mit dem Weltcup in Frankreichs Hauptstadt. Für einen direkten Olympia-Startplatz ist eine Top-5-Klassierung in der Weltrangliste gefordert. Das Schweizer Team um Aushängeschild Max Heinzer hatte an der WM in Kairo den 5. Rang erreicht, ist in der Weltrangliste aber aktuell auf dem 7. Rang klassiert.

Nur angeschlagener Heinzer bereits qualifiziert

Zum Saisonauftakt ist in Gümligen die Weltelite nahezu lückenlos vertreten. Heinzer, der in Bern ab 2011 3 Mal in Folge triumphiert hatte, ist im Einzel als Nummer 16 der Welt für die Top 64 vom Samstag gesetzt. Seine Vorbereitung wurde indes von einer Erkältung eingeschränkt.

Die anderen Schweizer müssen sich ihren Startplatz für Samstag erkämpfen, darunter auch die Nummer 2 im Schweizer Team, Alexis Bayard. Heinzer und Bayard hatten an der letzten EM im Einzel den geteilten 3. Rang belegt. Ebenfalls in die Quali müssen unter anderen die Team-Weltmeister von 2018, Lucas Malcotti und Michele Niggeler.