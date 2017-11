Heinzer Weltcup-Dritter in Legnano

Heute, 18:16 Uhr

Max Heinzer klassiert sich am Degen-Weltcup in Legnano im geteilten 3. Rang. Der 30-Jährige scheitert in der Lombardei in den Halbfinals mit 7:15 am Ungarn Daniel Berta.

Bild in Lightbox öffnen. Die ersten vier Gefechte des Tages gewann Heinzer sicher. Im Viertelfinal liess er dem italienischen Team-Olympia-Zweiten Marco Fichera beim 15:6 keine Chance, davor setzte er sich gegen den polnischen Routinier Radoslaw Zawrotniak mit 15:11 durch. Erst in den Halbfinals wurde Heinzer vom ungarischen Linkshänder Daniel Berta gestoppt (7:15). Sprung nach oben Der ehemalige Weltranglisten-Erste Heinzer war vor dem Wettkampf die Nummer 14 der Weltrangliste. Dank der Spitzenklassierung in Italien wird sich Heinzer im Ranking wieder in den Bereich der Top Ten vorarbeiten. Die anderen Schweizer Teilnehmer am Einzel-Weltcup in Legnano scheiterten spätestens in den Sechzehntelfinals. Am Sonntag steht noch der Teamwettkampf mit der Schweiz auf dem Programm.

sda/rha