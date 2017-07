Keine Einzel-Medaille für die Schweizer Degen-Männer

Heute, 12:31 Uhr, aktualisiert um 16:14 Uhr

Mit Max Heinzer ist der letzte Schweizer Hoffnungsträger an den Weltmeisterschaften in Leipzig gescheitert. Für den Weltranglisten-Neunten war in den Achtelfinals Endstation.

Bild in Lightbox öffnen. Max Heinzer ist als letzter Schweizer in den Achtelfinals gescheitert. Er unterlag Satoru Uyama, der Nummer 32 der Welt, mit 12:13 nach Verlängerung. Der Japaner setzte den siegbringenden Treffer nach 15 Sekunden der einminütigen Zusatzzeit. Bereits in den Sechzehntelfinals Endstation war dagegen für den Olympia-Vierten Benjamin Steffen sowie Überraschungsmann Georg Kuhn. Der Basler Linkshänder Steffen unterlag dem 20-jährigen Japaner Koki Kano mit 11:15. Kuhn zog gegen den Argentinier Andres Lugones mit 7:15 den Kürzeren. Bild in Lightbox öffnen. Kuhn hatte zum Auftakt des 64er-Tableaus noch für grosses Aufsehen gesorgt. Die Weltnummer 101 verblüffte mit einem 15:12-Erfolg über den Weltranglisten-1. und Einzel-Europameister Yannick Borel aus Frankreich. Der 25-jährige Zürcher galt vom aktuellen Schweizer WM-Team als Nummer 4. Als erster Schweizer schied am Finaltag der ebenfalls nicht gesetzt gewesene Einzel-EM-Achte Michele Niggeler aus.

sda/flo/ste/pro