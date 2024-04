Nach 15 Jahren als Profifechter zieht Max Heinzer im Juni einen Schlussstrich. Die EM in Basel (18.-23. Juni) soll das letzte Hurra für den erfolgreichsten Schweizer Degenfechter werden. «Es ist für mich sehr wichtig, einen Abschluss auf der Fechtbahn zu haben», so der derzeit verletzte Innerschweizer. Danach möchte er sich beruflich neu orientieren.

Mann mit den meisten Weltcup-Siegen

Heinzer blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück: Mit 10 Weltcup-Siegen (dazu 8 mit dem Team) hält der 36-Jährige bis heute den internationalen Rekord. Einen besonderen Stellenwert haben die Erfolge in der Heimat: «Einmalig bleiben für mich meine drei Siege des Heim-Weltcups in Bern in den Jahren 2011, 2012 und 2013.»

Dazu kommen 19 Medaillen an Welt- und Europameisterschaften. Mit dem Team gewann er 2018 in Wuxi/CHN WM-Gold, daneben holte er ebenfalls mit der Mannschaft 3 EM-Titel. Zudem nahm er an den Olympischen Spielen 2012 in London, 2016 in Rio und 2021 in Tokio teil. Eine Medaille blieb ihm dabei ebenso verwehrt wie die finale Teilnahme 2024 in Paris.