Legende: Muss einen Rückschlag verkraften Max Heinzer (rechts), hier im Gespräch mit dem Schweizer Trainer Stephane Le Roy. Keystone/Marcel Bieri (Archiv)

Dämpfer für Max Heinzer und die Schweizer Fecht-Equipe wenige Monate vor den Olympischen Spielen in Paris: Der 36-jährige Teamleader verletzte sich am vergangenen Wochenende beim Grand-Prix-Turnier in Budapest an den Adduktoren, wie Swiss Fencing in einer Medienmitteilung schreibt.

Heinzer wurde am Donnerstag in London bereits operiert und hat am Freitag seine Reha in der Schweiz in Angriff genommen. Die Ausfallzeit betrage im Minimum zwei Monate, so Swiss Fencing weiter.

4. Olympia-Teilnahme winkt

Der Schwyzer bleibt trotz des Rückschlags im Hinblick auf eine allfällige 4. Olympia-Teilnahme optimistisch. «Das Ziel bleibt Paris», heisst es in einem Instagram-Post von Heinzer. Noch ist allerdings nicht klar, ob das Schweizer Team sich sportlich für den olympischen Wettkampf qualifiziert. Im Mannschafts-Wettkampf gibt es nur 8 Startplätze zu vergeben.

Die Schweiz gehört derzeit knapp zu diesen Top 8. Damit sie auch dort bleibt, muss sie in einer Woche beim Turnier im georgischen Tiflis möglichst gut performen – ohne Heinzer.