Schweizer von Italien gestoppt

Heute, 15:22 Uhr

Das Männerdegen-Team ist am Weltcup in Bern im Viertelfinal an Italien gescheitert.

Bild in Lightbox öffnen. Die WM-Silbermedaillen-Gewinner um Max Heinzer unterlagen dem Olympia-Zweiten Italien mit 36:45 und erreichten am Ende den 6. Rang. Unvollendete Aufholjagd Georg Kuhn konnte im Viertelfinal gegen Italien gegen Andrea Santarelli zwischenzeitlich zum 25:25 ausgleichen, musste aber dennoch mit einem 26:31-Rückstand übergeben. Teamleader Heinzer verkürzte anschliessend gegen Enrico Garozzo noch auf 34:38. Dann war die Aufholjagd war zu Ende: Der Tessiner Michele Niggeler musste zum Abschluss gegen Marco Fichera die Planche mit einer Minus-5-Bilanz verlassen. Italienische Revanche geglückt Die Schweizer, die im Vorjahr am Weltcup in Bern mit dem 2. Rang imponierten, hatten bereits bei Olympia in Rio eine bittere Viertelfinal-Niederlage gegen den späteren Zweiten Italien kassiert. Doch an der letzten WM im Juli in Leipzig konnten sie sich auf gleicher Höhe mit einem Sieg revanchieren und holten am Ende ihrerseits Silber.

pro/sda