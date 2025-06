Am letzten Tag der Fecht-EM in Genua hat die Schweiz doch noch eine Medaille gewonnen. Pauline Brunner, Fiona Hatz und die Favre-Schwestern Angeline und Aurore zogen dank Siegen gegen Israel (45:28), das an Position 2 gesetzte Frankreich (38:36) und Estland (45:38) bis in den Final ein.

Dort erwies sich die ukrainische Equipe als zu stark. Die Schweizerinnen gingen über das gesamte Gefecht kein einziges Mal in Führung und mussten sich letztlich mit 34:45 geschlagen geben. Angeline Favre wies dabei als einzige Schweizerin eine positive Bilanz auf und konnte 2 ihrer 3 Duelle für sich entscheiden.

Brunner führt die Schweiz in den Final

Zuvor hatte insbesondere Teamleaderin Brunner überzeugt. Die 30-Jährige hatte im Viertelfinal gegen Frankreich in einem trefferreichen Schlussgefecht den Spiess noch umgedreht und aus einem 24:26 ein 38:36 gemacht. Auch im Halbfinal gegen die Estinnen legte die letztjährige Olympia-Teilnehmerin in ihrem 2. Duell den Grundstein zum Sieg. Mit 10:2 Treffern verwandelte sie ein 18:23 in ein 28:25.