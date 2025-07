Die Schweizer Degenfechterinnen kämpfen an der WM in Tiflis in der Runde der letzten 16 auf verlorenem Posten. Im Einzel sind die Männer auf Kurs.

Legende: Pauline Brunner Die Romande legte gegen Estland einen vielversprechenden Start hin. Keystone/EPA/LUCA ZENNARO (Archiv)

Am 2. Tag des Teamwettbewerbs im Degenfechten konnte die Swiss-Fencing-Delegation nicht mehr an den starken Auftakt vom Vortag anknüpfen (43:29 gegen Usbekistan). Entsprechend kam das Quartett nicht über den Achtelfinal hinaus und greift nach dem 34:45 gegen das favorisierte Estland nur noch in den Platzierungskämpfen (Ränge 9 bis 16) ein.

Lediglich im Startgefecht von total neun Duellen vermochte Pauline Brunner mit ihrer Gegnerin mitzuhalten und übergab beim Stand von 4:4. Im Anschluss mussten die Schwestern Aurore und Angeline Favre abreissen lassen. In der Endphase gab es nochmals drei Kämpfe auf Augenhöhe, die Wende gegen die Olympiasiegerinnen von 2021 liess sich aber nicht realisieren. Ersatzathletin Fiona Hatz kam nicht zum Einsatz.

Am Samstag lancierten an der WM im georgischen Tiflis auch die Schweizer Männer in den Einzel-Vorkämpfen das WM-Turnier. Ian Hauri, der in der Weltrangliste in den Top 16 steht, und Lucas Malcotti, der die Vorrunde makellos überstand, stehen bereits fix in der K.o.-Phase.