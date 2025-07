Legende: Frühes Out Für Degenfechter Ian Hauri. Keystone/EPA/LUCA ZENNARO

Für die Schweizer Degenfechter hat es an der WM in der georgischen Hauptstadt Tiflis eine grosse Enttäuschung abgesetzt. Im Haupttableau verloren sowohl Ian Hauri und Lucas Malcotti als auch Hadrien Favre ihre Duelle.

Hauri zog gegen den bislang international noch nie in Erscheinung getretenen Mark Semanenka (als Belarusse unter neutraler Flagge am Start) den Kürzeren. Das Duell endete 11:15 zugunsten des Gegners, der in den Vorjahren aufgrund von Sperren an keinen Weltcups teilgenommen hat. Malcotti, der an den Vortagen noch mit beeindruckenden Siegen geglänzt hatte, erwischte einen schlechten Tag und unterlag Damian Michalak (POL) mit 9:15.

Favre wehrt sich tapfer

Favre, auf Rang 59 klassiert, musste sich dem Weltranglisten-Sechsten Davide di Veroli (ITA) geschlagen geben. Erst in den letzten 25 Sekunden hatte sich das Blatt zu Ungunsten des Wallisers gewendet – er unterlag knapp mit 11:13.

Am Dienstag wartet auf die Schweizer Degenfechter nochmals eine Chance. Dann findet der Team-Wettbewerb statt.