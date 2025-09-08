Legende: Verpasste das Stechen Steve Guerdat. imago images/Stefan Lafrentz

Vor vier Jahren hatte Steve Guerdat den Fünfsterne-CSIO in Spruce Meadows gewonnen. Heuer konnte er knapp nicht um den Sieg mitreden. Für den Jurassier resultierte Rang 3.

Nach zwei Umgängen totalisierte Guerdat mit dem Wallach Venard fünf Strafpunkte; im zweiten Umgang musste er neben einem Abwurf auch einen Zuschlag für Zeitüberschreitung in Kauf nehmen. Ohne den einen zusätzlichen Strafpunkt hätte er im Stechen um den Sieg mitreiten können.

Statt eines Dreikampfs kam es zu einem Duell, in dem sich der Brite Scott Brash auf dem Wallach Hello Jefferson gegen den Amerikaner Kyle King mit der Stute Kayenne durchsetzte. Martin Fuchs, der die Prüfung in den vorangegangenen zwei Jahren gewonnen hatte, klassierte sich mit dem Wallach Leone Jei auf Platz 12. Nach einem Nullfehlerritt gab der Zürcher in der zweiten Runde auf.