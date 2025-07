Die Schweizer Delegation fährt an den University Games in Rhein-Ruhr 3 weitere Medaillen ein.

3 weitere Schweizer Medaillen an den University Games

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nächstes Schweizer Gold an den University Games in Rhein-Ruhr nach Speerwerfer Simon Wieland am Freitag: Menia Bentele und Annique Niederhauser triumphierten im Beachvolleyball der Frauen. Im Final bezwangen die beiden Schweizerinnen das niederländische Duo Negenman/Hogenhout mit 21:18, 19:21, 15:5.

Nach 2 ausgeglichenen Sätzen gingen die Schweizerinnen im 3. Umgang dank starken Services von Bentele mit 8:0 in Führung und liessen sich diese bis zum Ende nicht mehr nehmen.



Passend zum Thema Weitere Sport-News Wieland holt Gold im Speerwurf

Der Schweizer Kunstturner Luca Murabito gewann Silber im Sprungfinal der Männer mit einer Gesamtwertung von 14,033 Punkten. Murabito zeigte zwei solide Sprünge mit Ausgangswerten von 5,200 und 4,800 Punkten. Nach dem Bronzeerfolg im Teamwettkampf der Männer in Kunstturnen ist es die zweite Medaille für den Athleten.

Nino Portmann holte Bronze im Zehnkampf der Männer. Der Schweizer Athlet sammelte starke 7614 Punkte und platzierte sich hinter Benjamin Guse (AUS/7918) und Aleksi Savolainen (FIN/7619) auf Rang 3.