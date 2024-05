Dem Iren Shane Lowry gelingt am 3. Tag der PGA Championship eine Traumrunde. In Führung liegt ein Duo.

Lowry greift mit einer 62er-Runde in den Titel-Kampf ein

Legende: Das wäre es gewesen Shane Lowry ärgert sich am 18. Loch, dass sein Birdie-Putt zur 61er-Runde das Loch knapp verfehlte. Keystone/Jeff Roberson

Nach dem nächsten Major-Rekord wartet bei der PGA Championship in Louisville (Kentucky) eine spannende Schlussrunde auf die Golffans. Der Ire Shane Lowry spielte am 3. Tag eine 62er-Runde und stiess mit 200 Schlägen auf Platz 4 vor. Besser platziert sind nur die US-Amerikaner Xander Schauffele und Collin Morikawa an der Spitze (je 198) sowie Sahith Theegala (199).

62 Schläge hatten vor Lowry bei einem der 4 wichtigsten Turniere nur 4 Spieler geschafft – zuletzt Schauffele am Donnerstag auf der 1. Runde im Valhalla Golf Club. Der Olympiasieger erwartet auch am Schlusstag Grosses: «Da ist Blut im Wasser. Jeder hat gelacht, und dann hat Shane Lowry fast eine 61 gespielt.» Am 18. Loch hatte Lowry einen Birdie-Putt zur historischen Runde vergeben.

Scheffler büsst ein

Scottie Scheffler (USA/206) büsste hingegen wohl alle Siegchancen ein. Der Weltranglistenerste, der vor der 2. Runde vorübergehend im Gefängnis gelandet war, fiel mit 73 Schlägen weit zurück. «Ich habe mich heute definitiv nicht wie ich selbst gefühlt», sagte Scheffler, der auf dem geteilten 24. Rang liegt.