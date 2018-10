Brooks Koepka hat sich an einer Medienkonferenz erschüttert über die schwere Augenverletzung einer Französin gezeigt, die sein Golfball am Ryder Cup verursacht hat.

«Ich bin untröstlich und innerlich völlig fertig», so der 28-jährige Amerikaner im schottischen St. Andrews. «Wenn es einen Schlag in meiner Karriere gibt, den ich bedauere, ist es definitiv dieser.» Er wolle so rasch wie möglich mit dem Opfer sprechen.

Koepkas Ball hatte die 49-jährige Corine Remande so schwer am rechten Auge getroffen, dass sie ihre Sehkraft auf diesem Auge weitgehend verlieren wird. Wegen ausgebliebener Warnungen durch die Stewards entlang der Bahn hatte ihr Ehemann Klage gegen die Ryder-Cup-Organisatoren eingereicht.