Mit dem Masters in Augusta geht im Golf das 1. Major der Saison über die Bühne.

Legende: Der Vorjahres-Champion auf der Übungsrunde Rory McIlroy. Reuters/Action Images

Tradition, Exklusivität und Atmosphäre: Das Masters im Augusta National Golf Club ist einzigartig. Das Turnier findet als einziges der 4 Majors jedes Jahr am selben Ort statt. Der hügelige Kurs gilt als einer der schönsten der Welt. Die 18 Spielbahnen haben eine Gesamtlänge von knapp 7000 Metern. Die schwierigsten Löcher sind die 11, 12 und 13 – der sogenannte Amen Corner.

An wen geht das grüne Siegerjackett?

Titelverteidiger Rory McIlroy ist nach seinem emotionalen Sieg im vergangenen Jahr wieder ein Kandidat auf das grüne Siegerjackett. Der Star aus Nordirland gewann in Augusta den in seiner Sammlung fehlenden Masters-Titel und machte damit den Karriere-Grand-Slam perfekt.

Der Weltranglisten-Erste, Scottie Scheffler aus den USA, peilt seinen 3. Sieg beim Masters an. Mit dem Spanier Jon Rahm und dem Amerikaner Bryson DeChambeau gehören auch zwei Spieler der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour zum engeren Favoritenkreis.

Der fünffache Masters-Champion Tiger Woods fehlt. Nach seinem spektakulären Autounfall hat er sich angeblich in eine Klinik in der Schweiz zurückgezogen.