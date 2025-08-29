Das Programm beim Golf-Turnier in Crans-Montana ist nach den Wetterproblemen am Donnerstag im Verzug.

Ronan Kleu, nach der 1. Runde klar bestklassierter Schweizer am European Masters in Crans-Montana, braucht Geduld. Er wird seine 2. Runde erst am frühen Samstagmorgen absolvieren können. Nebel hatte das Programm auf dem sonst so sonnenverwöhnten Walliser Hochplateau am Donnerstag arg in Verzug gebracht – ein Rückstand, der auch am Freitag nicht aufgeholt werden konnte.

Kleu auf 5. Zwischenrang

Rund ein Drittel der 155 Golfer wird seine 2. Runde erst am Samstagmorgen in Angriff nehmen können. Zu diesen gehört Ronan Kleu. Nachdem alle Teilnehmer am Freitag die 1. Runde abgeschlossen hatten, klassierte sich der 25-jährige Zürcher mit einer 65er-Runde (5 unter Par) auf dem starken 5. Platz.

Auch der zweitbeste Schweizer, Joel Girrbach, hat noch die gesamte 2. Runde vor sich und dürfte bei einer soliden Runde knapp unter Par den Cut nach halbem Programm schaffen. Nach dem 2. Tag führt der Franzose Adrien Saddier mit 127 Schlägen (13 unter Par) für die 2 Runden, einen Schlag dahinter rangiert der Engländer Matt Wallace, der in der 2. Runde herausragende 7 unter Par blieb.