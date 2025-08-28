Der Nebel wird am Donnerstag in Crans-Montana teilweise zum Spielverderber. Bester Schweizer nach Tag 1 ist Ronan Kleu.

Kleu nach Tag 1 gut im Rennen – Mansell und Cantero führen

Legende: Ist gut im Rennen Ronan Kleu. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Ronan Kleu, der sonst auf der Challenge Tour abschlägt, zeigte am ersten Tag des European Masters auf dem Walliser Hochplateau eine starke Leistung. Vom Nebel, der für mehrere Unterbrechungen des Spielbetriebs sorgte und dazu führte, dass längst nicht alle Teilnehmer vor der hereinbrechenden Dämmerung ihre Runde beenden konnten, liess sich der 25-jährige Zürcher in keinster Weise beeinflussen.

Nach 13 absolvierten Löchern reihte er sich mit vier Schlägen unter Par auf dem 3. Rang ein. Zwei Bogeys standen nicht weniger als sechs Birdies gegenüber.

Duo führt mit 5 unter Par

Auch die Chancen von Joel Girrbach sind als 14. mit dem Skore von zwei unter Par intakt. Der 32-jährige Thurgauer liess sich nach 17 absolvierten Löchern vier Birdies und zwei Bogeys notieren.

Nach dem ersten Tag in Crans-Montana teilen sich der Engländer Richard Mansell und der Spanier Ivan Cantero, die beide ihre Runde beenden konnten, mit jeweils fünf Schlägen unter Par die Führung.