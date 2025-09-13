Die Schweizerin muss sich im Kanton Zug nur der überragenden Engländerin Alice Hewson geschlagen geben.

Legende: Schlagstark Chiara Tamburlini key/Urs Flüeler

Chiara Tamburlini hat die Swiss Ladies Open in Holzhäusern ZG auf dem hervorragenden geteilten 2. Platz abgeschlossen. Die Ostschweizerin totalisierte auf dem Par-71-Kurs nach den drei gespielten Runden 205 Schläge (8 unter Par). Am Schlusstag gelang der 25-Jährigen eine 67er-Runde.

Kim Métraux rehabilitierte sich mit einer 70er-Runde für den Rückschlag vom Vortag (73 Schläge) und kam mit insgesamt 208 Schlägen auf den geteilten 17. Platz. Für die Westschweizerin dürfte dies eine leise Enttäuschung darstellen.

17-Jährige überrascht

Anders ist das Ergebnis von Axelle Martin zu werten. Die erst 17-jährige Amateurin kam ebenfalls auf Platz 17, ebenfalls mit einer 70er-Schlussrunde. Caroline Sturdza und die Amateurin Yana Beeli (jeweils 217 Schläge, Platz 64) komplettierten das Schweizer Teilnehmerinnenfeld.

Hewson ungefährdet zum Sieg

Ihren Titel vom Vorjahr verteidigen konnte Alice Hewson. Die 28-jährige Engländerin liess am Schlusstag nichts anbrennen. Mit insgesamt 200 Schlägen (13 unter Par) distanzierte sie die Konkurrenz um 5 Schläge und mehr.