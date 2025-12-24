Der US-Amerikaner Brooks Koepka tritt ab nächstem Jahr nicht mehr für die aus Saudi-Arabien finanzierte umstrittene LIV-Serie an.

Legende: Im Oktober vor 2 Jahren gewann er in Jeddah eine LIV-Trophy Nun distanziert sich Brooks Koepka von der umstrittenen Serie und muss sich neue sportliche Ziele suchen. Keystone/EPA/STR

Mit Brooks Koepka schwört ein 5-facher Major-Champion der LIV-Tour ab. Offiziell wird der Bruch mit familiären Gründen erklärt. «Brooks räumt den Bedürfnissen seiner Familie Vorrang ein und bleibt näher bei seinem Zuhause», sagte LIV-CEO Scott O'Neil.

Man habe sich «einvernehmlich und gegenseitig» auf ein Ende der Zusammenarbeit per Ende 2025 geeinigt. Koepka war einer der prominentesten Spieler, die sich der LIV-Serie bei derer Gründung vor knapp 4 Jahren angeschlossen hatten.

Welche Perspektiven bleiben?

Seine Abkehr folgt kurz nach einem persönlichen Rückschlag. Im Oktober hatte Koepkas Frau Jena Sims öffentlich gemacht, dass sie eine Fehlgeburt im 4. Monat erlitten hat. Das Management des Golfprofis erläutert: «Die Familie hat Brooks' Entscheidungen schon immer beeinflusst, und er hält dies für den richtigen Zeitpunkt, um mehr Zeit zu Hause zu verbringen.»

Es ist bislang unklar, ob Koepka auf die rivalisierende PGA Tour zurückkehren darf. Laut Regularien müssten LIV-Spieler eine einjährige Sperre absitzen.