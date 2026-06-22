Wyndham Clark gewinnt zum 2. Mal die US Open. Am Finaltag muss er noch einmal Zittern und siegt am Ende mit einem Schlag Vorsprung.

Legende: Wackelt, aber fällt nicht am Finaltag Wyndham Clark. Imago/UPI Photo

Wyndham Clark hat seinen Vorsprung mit einem harten Kampf auf den letzten neun Löchern ins Ziel gerettet und zum zweiten Mal in seiner Karriere die US Open gewonnen. Der 32-Jährige behauptete auf dem schwierigen Kurs von Shinnecock Hills auf Long Island (New York) eine knappe Führung.

Den Finaltag hatte Clark mit einem komfortablen Vorsprung von sechs Schlägen auf den Weltranglistenersten Scottie Scheffler (USA) in Angriff genommen. Am Ende lag der US-Open-Gewinner von 2023 trotz vieler Probleme nach einer 73er-Runde noch einen Schlag vor seinem Landsmann Sam Burns, der vor der Schlussrunde noch sieben Schläge zurückgelegen hatte.

Scheffler am Ende Vierter

Clark ist erst der neunte Spieler, dem bei der US Open ein Start-Ziel-Sieg gelang. Scheffler, der am Sonntag seinen 30. Geburtstag feierte und mit einem Erfolg seinen Karriere-Grand-Slam hätte perfekt machen können, fiel nach einer 71er-Runde auf den geteilten vierten Rang zurück.