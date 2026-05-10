Der 22-jährige Südafrikaner Yurav Premlall gewinnt in Barcelona mit einem sagenhaften Vorsprung von 14 Schlägen.

Yurav Premlall ist bei der Catalunya Championship ein grossartiger Exploit geglückt. Der bislang wenig bekannte Südafrikaner gewann das Turnier der European Tour mit 260 Schlägen – 28 unter Par.

Sein Vorsprung auf seinen zweitklassierten Landsmann Shaun Norris betrug 14 Schläge. Damit kam er nahe an die als Weltrekord geltende Leistung von Superstar Tiger Woods heran, der im Jahr 2000 die US Open mit 15 Schlägen Vorsprung gewann.

Preisgeld verdreizehnfacht

Auf seinen vier Runden erzielte der 22-jährige Premlall, die Nummer 598 der Welt, nicht weniger als 33 Birdies – dies in einer Saison, in der er bei vier von acht Starts den Cut verpasste und nie unter die Top 30 kam.

Für seinen Turniersieg erhält er ein Preisgeld von fast 400'000 Euro – gut 13 Mal mehr als er dieses Jahr bislang insgesamt verdient hat.