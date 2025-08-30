Am European Masters in Crans-Montana ist Joel Girrbach auf dem Weg zu einem Spitzenresultat.

Legende: Hat beim Heimturnier gute Aussichten Joel Girrbach. Keystone/Valentin Flauraud

Auch am Samstag konnte am European Masters auf dem Hochplateau im Wallis der Rückstand vom Starttag, als Nebel das Programm massiv verzögert hatte, nicht gänzlich aufgeholt werden. Erst knapp die Hälfte der 67 für die beiden Finalrunden qualifizierten Golfer haben ihre 3. Runde komplettiert, die anderen müssen am Sonntag zweimal ran.

Zwei Schweizer überstanden den Cut nach 2 Runden. Vor allem Joel Girrbach darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Spitzenplatz machen. Der 32-jährige Thurgauer liegt nach 14 absolvierten Löchern der dritten Runde mit 12 unter Par auf dem geteilten 6. Rang.

Einen Rückschlag gab es für Ronan Kleu, der nach der ersten Runde den 5. Platz belegt hatte. Er fiel mit einer 71er-Runde (1 über Par) zurück, spielte am Samstag aber eine gute 67er-Runde.

Südafrikaner Lawrence in Führung

Im virtuellen Ranking führt der Südafrikaner Thriston Lawrence, der nach dem 12. Loch seiner dritten Runde ein Skore von 17 unter Par aufweist. Zwei Schläge dahinter folgen der Finne Sami Välimäki (nach dem 15. Loch) und der zweifache Champion Matt Fitzpatrick (14. Loch). Einen weiteren Schlag zurück ist Fitzpatricks Landsmann und Vorjahressieger Matt Wallace (13. Loch).