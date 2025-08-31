Legende: Triumphiert in Crans-Montana Thriston Lawrence. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Der Sieg am European Masters in Crans-Montana geht an Thriston Lawrence.

Der Südafrikaner setzt sich mit insgesamt 22 Schlägen mit 2 Schlägen Vorsprung vor einem Trio durch.

Der Schweizer Joel Girrbach wird starker 7.

Eine 66er-Runde (Par 70) reichte Thriston Lawrence am Sonntag, um sich zum zweiten Mal nach 2022 den Sieg am European Masters in Crans-Montana zu sichern. Der Südafrikaner glänzte an den vier Turniertagen auf dem Walliser Hochplateau mit einer eindrücklichen Konstanz und insgesamt 22 Schlägen unter Par.

Damit verwies Lawrence ein Trio auf den geteilten 2. Platz. Der Däne Rasmus Höjgaard, der Finne Sami Valimäki und der englische Vorjahressieger Matthew Wallace reihten sich mit zwei Schlägen mehr hinter dem Sieger ein.

Glanzleistung von Girrbach

Zum zweiten Mal hintereinander schaffte ein Schweizer in Crans-Montana einen Exploit. Joel Girrbach beendete das Turnier mit 17 Schlägen unter Par auf Platz 7. Vor einem Jahr war der Baselbieter Cédric Gugler im Wallis Vierter geworden. Ein Jahr später spielte Girrbach während der gesamten vier Tage an der Spitze mit.

Mit der Glanzleistung dieses Wochenendes verbesserte sich der 32-jährige Thurgauer in der Jahreswertung um mehr als 30 Plätze in den Bereich um Rang 90. Er dürfte somit die Tourkarte für nächste Saison wieder erhalten.