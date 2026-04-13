Der Nordire triumphierte beim ersten Golf-Major des Jahres mit einem Schlag Vorsprung vor Scottie Scheffler (USA).

Legende: Durfte sich wieder in Grün einkleiden lassen Rory McIlroy. imago images/Bildbyran

Rory McIlroy hat als erster Profi seit Tiger Woods (2001/02) den Titel beim Masters in Augusta verteidigt. Der Nordire konnte sich am letzten Loch sogar einen Bogey erlauben und gewann schliesslich mit einem Schlag Vorsprung vor Scottie Scheffler aus den USA.

Es ist erst die 4. erfolgreiche Titelverteidigung in der Geschichte des prestigeträchtigen Turniers im US-Bundesstaat Georgia.

«Ich bin überglücklich, dass ich es zu Ende gebracht habe», sagte McIlroy. «Es wäre eine äusserst bittere Pille zu schlucken gewesen, wenn ich es nach einer Führung von 6 Schlägen nicht als Erster über die Ziellinie geschafft hätte.»

McIlroy war nach klarer Führung zur Mitte des Majors und einem deutlichen Einbruch am Samstag gleichauf mit Cameron Young (USA) in den Schlusstag gegangen. Dort fiel der 36-Jährige zunächst bis zu 3 Schläge hinter seinen Kontrahenten zurück.

Doch während Young an den letzten 10 Löchern jeweils nur Par spielte, eroberte McIlroy die Führung mit 4 Birdies zurück und durfte sich anschliessend erneut das berühmte Grüne Jackett umhängen.