Der US-Amerikaner Wyndham Clark baut seinen Vorsprung an den US Open vor der Schlussrunde auf sechs Schläge aus.

Legende: Kann sich wohl nur noch selber schlagen Wyndham Clark. Reuters/Bill Streicher

Wyndham Clark zeigt an den diesjährigen US Open weiter keine Schwäche. Einer überragenden Startrunde am Donnerstag liess der US-Amerikaner nun die zweite solide Runde in Serie folgen und steht vor seinem zweiten Titel im Shinnecock Hills Golf Club nach 2023.

Zwar musste Clark am Samstag auf Long Island vier Bogeys hinnehmen. Weil er neben zwei Birdies auch noch einen Eagle spielte, beendete der 32-Jährige den Tag doch noch mit einer Even-Par-Runde (70 Schläge). Da seine Konkurrenten gleichzeitig patzten, baute Clark seinen Vorsprung vor dem Schlusstag gar noch von vier auf sechs Schläge aus.

Clark hat eine Hand am Pokal

Neben Clark stehen im Gesamtklassement nur vier weitere Spieler unter Par, alle bei minus 1. Zu ihnen gehört auch der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler, der seine Trophäensammlung an seinem 30. Geburtstag allzu gerne mit dem letzten Major-Titel komplettieren würde.

Nur ein Spieler – Greg Norman am Masters 1996 – hat jemals ein Major-Turnier mit einem Vorsprung von sechs oder mehr Schlägen vor dem Finaltag aus der Hand gegeben.