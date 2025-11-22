Cédric Gugler wird von der European Tour für die ersten 10 Turniere in der kommenden Saison gesperrt.

Legende: Ist zu Beginn der nächsten Saison an den Turnieren unerwünscht Cédric Gugler. Keystone/Urs Flüeler

Grund für die Sperre der European Tour gegen Cédric Gugler ist ein «schwerwiegender Verstoss gegen den Verhaltenskodex der Tour». Der 25-jährige Schweizer hatte seinen Ball bei einem Turnier im Juni mehrmals an eine falsche Stelle des Grüns gelegt und von dort aus gespielt. Den Entscheid, ihn für zehn Turniere zu sperren, traf ein Disziplinarkomitee, nachdem Gugler bei besagtem Turnier disqualifiziert worden war.

«Mein Fehler war, dass ich bei der ersten Anhörung am Abend des Turniers zugegeben habe, den Ball möglicherweise aus einfacher Unachtsamkeit nicht an der exakt gleichen Stelle wieder abgelegt zu haben», äusserte sich der Baselbieter nach seiner Sperre in den sozialen Netzwerken.

Es sei nie seine Absicht gewesen, sich selbst einen Vorteil zu verschaffen und er bedaure den Vorfall zutiefst. «Ich akzeptiere den Entscheid und werde ihn als Motivation nutzen, in der Zukunft noch achtsamer zu sein», so Gugler abschliessend.