Legende: Kämpft um das Olympia-Ticket Morgane Métraux. imago images/Zuma Wire/Javier Rojas

Einen Monat nach dem Sieg von Chiara Tamburlini in Südafrika sicherte sich Morgane Métraux am Samstag in Evian den Titel. Die Lausannerin verwies Tamburlini auf der Anlage des Evian Resort Golf Club mit 3 Schlägen Vorsprung auf den 2. Platz, was einen historischen Schweizer Doppelsieg bedeutete.

Dank 3 Birdies zum Titel

Métraux holte sich damit nach den Italian Open 2022 ihren zweiten Sieg auf der Ladies European Tour. Der Waadtländerin, die mit einem Vorsprung von 6 Schlägen in den letzten Tag ging, lief es am Samstag mit 5 Bogeys auf den ersten 12 Löchern sehr durchzogen. Mit einer Reihe von Birdies auf den Löchern 14, 15 und 16 sorgte sie schliesslich für den Unterschied.

Damit sicherte sie sich ihren Startplatz für The Evian Championship, das vierte Major der Frauensaison, das vom 11. bis 14. Juli auf demselben Platz stattfinden wird.

Ihr Fernduell mit der St. Gallerin dürfte sich im Übrigen fortsetzen, da die beiden Frauen um das zweite Olympiaticket kämpfen. Das erste scheint der Genferin Albane Valenzuela sicher zu sein.