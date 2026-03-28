Tiger Woods steht nach einem Autounfall im Bundesstaat Florida unter Drogenverdacht. Verletzt wurde der Golfstar nicht.

Legende: Ort des Geschehens Das überschlagene Auto von Tiger Woods. Martin County Sheriffs Office

Gegen 14 Uhr Ortszeit erreichte die Polizei einen Anruf, dass sich ein Auto in der Stadt Jupiter Island im Bundesstaat Florida überschlagen habe. Nach Angaben von John Budensiek vom Martin County Sheriff's Office soll Tiger Woods in einem Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit zum Überholen eines Fahrzeugs angesetzt haben.

Woods' Geländewagen streifte dabei den Anhänger des anderen Fahrzeugs, kippte auf die Seite und schlitterte über die Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall laut Budensiek niemand.

Drogenmissbrauch?

Ein Atem-Alkoholtest habe zwar einen Wert von null angezeigt, sagte Budensiek bei einer Medienkonferenz. Einen Urin-Test habe Woods aber nicht machen wollen. Die Ermittler vermuten, dass er «irgendein Medikament oder eine Droge» zu sich genommen habe. «Er wirkte am Tatort lethargisch», sagte Budensiek.

«Wir glauben, dass das auf die Substanz zurückzuführen war, unter deren Einfluss er stand.» Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden.