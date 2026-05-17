Legende: Alleiniger Leader an der PGA Championship Alex Smalley. Imago/Icon Sportswire

Der wenig bekannte US-Amerikaner Alex Smalley hat noch nie auf der PGA-Tour gewonnen. Im Bundesstaat Pennsylvania bestreitet der 29-Jährige erst sein fünftes Major-Turnier. Nun trennen ihn noch 18 Löcher vom grossen Triumph.

Smalley setzte sich am Samstag an der PGA Championship unweit von Philadelphia mit einer 68er-Runde allein an die Spitze. Dies trotz eines schlechten Starts mit drei Bogeys in vier Schlägen. Den mässigen Auftakt machte er mit sieben Birdies auf den letzten zwölf Löchern wieder wett.

Enges Rennen um den Titel

Doch die Spannung bleibt vor der letzten Runde gross. 21 Spieler liegen nur vier Schläge oder weniger hinter Smalley. Unter ihnen acht, die bereits ein Major-Turnier gewonnen haben. Darunter sind der Spanier Jon Rahm und Masters-Sieger Rory McIlroy. Der Nordire kletterte dank einer 66er-Runde um 23 Plätze auf den 7. Platz, drei Schläge hinter der Spitze. Titelverteidiger Scottie Scheffler hatte weniger Erfolg mit einer 71er-Runde, die ihn auf Platz 23 zurückwarf, fünf Schläge hinter Smalley.