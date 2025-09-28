Der Kontinentalvergleich mit den USA dürfte erneut zugunsten Europas ausgehen – ausser es geschieht noch ein Wunder.

Europas Golfer kontrollieren den 45. Ryder Cup nach Belieben. Am 2. Tag des Vergleichs mit den besten US-Golfern auf Long Island (New York) bauten die Europäer ihren Vorsprung auf 11,5 zu 4,5 Punkte aus. In anderen Worten: Aus den 12 Einzeln vom Sonntag benötigen sie nur 3 Siege, um das Prestigeduell erneut zu gewinnen.

In den «Foursomes» (zwei Spieler eines Teams schlagen den Ball abwechselnd) entschieden der Nordire Rory McIlroy und der Engländer Tommy Fleetwood ihr Duell gegen das US-Duo Harris English/Collin Morikawa schon nach 16 Löchern für sich. Dasselbe schafften Jon Rahm/Tyrrell Hatton (ESP/ENG).

Scheffler verliert auch am Samstag zweimal

In den «Fourballs» (Zweierteams, in denen jeder seinen eigenen Ball schlägt) dominierte Fleetwood an der Seite von Justin Rose (ENG) gegen Scottie Scheffler und Bryce DeChambeau. Für Scheffler ist der diesjährige Ryder Cup bislang ein Fiasko. Als erster Spieler seit 1979 verlor die Weltnummer 1 an den ersten beiden Tagen sämtliche 4 Partien. Ganz anders Fleetwood: Er fuhr 4 Siege ein.