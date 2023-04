Am Donnerstag beginnt in Augusta das 1. Masters der Saison. Wer schreibt die beste Geschichte?

Masters in Augusta: Drei Namen, drei Geschichten

Legende: Will sich wie im Vorjahr ins «Green Jacket» einkleiden lassen Scottie Scheffler. Keystone/AP/ERIK S. LESSER

Am diesjährigen Masters sorgt nicht nur die Anwesenheit einiger LIV-Tour-Spieler für Gesprächsstoff. Auch 3 klingende Namen kommen für Golf-Geschichte in Frage:

Scheffler wie einst Nicklaus?

Als Titelverteidiger geht die Weltnummer 1 Scottie Scheffler an den Start. Der Amerikaner hat in der noch jungen Saison schon 2 Turniere gewonnen. Erst 3 Spieler konnten in Augusta ihren Titel verteidigen: Tiger Woods (2001/02), Nick Faldo (1989/90) und Jack Nicklaus (1965/66).

Schliesst McIlroy die Lücke?

Alle Majors hat Rory McIlroy mindestens einmal gewonnen ... nur das Masters nicht. Im letzten Jahr war der Nordire als Zweiter so gut klassiert wie noch nie. Die aktuelle Weltnummer 2 wäre erst der 6. Spieler, dem der Karriere-Grand-Slam gelänge.

Was zeigt Woods?

Einer der 5 Spieler im Grand-Slam-Klub ist Woods. Der 47-Jährige kehrte nach seinem Autounfall aufs letztjährige Masters auf die Tour zurück. In diesem Jahr hat der Amerikaner erst ein Turnier bestritten. Mit wundersamen Comebacks kennt sich Woods in Augusta aus: 2019 gewann er nach 11 Jahren Unterbruch sein 15. Major.