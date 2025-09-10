Zum sechsten Mal finden ab Donnerstag die Swiss Ladies Open in Holzhäusern statt. Ein Schweizer Duo lässt hoffen.

Legende: Vor einem Heimspiel Chiara Tamburlini. KEYSTONE/Urs Flueeler

Als «Rookie of the Year» und als Gewinnerin der Jahreswertung (Order of Merit) hat Chiara Tamburlini auf der Ladies European Tour im vergangenen Jahr so richtig eingeschlagen. Heuer liegt die Ostschweizerin auf Zwischenrang 9, beim Heimspiel in Holzhäusern könnte die 25-Jährige wichtige Ränge gutmachen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Ladies Open gibt es wie folgt live bei SRF zu sehen: Donnerstag, 15:30 Uhr, SRF zwei

Freitag, 15:30 Uhr, SRF info

Samstag, 14:00 Uhr, Livestream, srf.ch/sport, anschliessend SRF info

Tamburlini blickt auf eine sehr konstante Saison zurück. Sie schaffte siebenmal den Sprung in die Top 10 und hat einen 2. Platz in Südkorea als Bestresultat vorzuweisen. Vor einem Jahr schaffte sie es in Holzhäusern auf den 10. Rang.

Moosmanns Exploit 2021

Das Schweizer Bestresultat am Zugersee gehört vor der sechsten Ausgabe aber immer noch Elena Moosmann. Die Zugerin, die auf dem Platz in Holzhäusern den Golfsport entdeckt hatte, schaffte es 2021 überraschend auf den 3. Platz. Aufgrund ihres damaligen Amateur-Status blieb ihr das Preisgeld allerdings verwehrt.

Am Samstag könnte die Kasse klingeln. Seit 2023 ist Moosmann als Profi unterwegs. Nach ihrem Exploit von vor 4 Jahren überstand sie den Cut in Holzhäusern allerdings jeweils nicht mehr.