Ein Schweizer Trio liegt nach dem zweiten Tag der Ladies Open auf dem geteilten 12. Rang. In Führung liegt die Vorjahressiegerin.

Legende: Blieb am Freitag drei Schläge unter Par Chiara Tamburlini (Archiv-Bild). KEYSTONE/Urs Flueeler

Chiara Tamburlini und Kim Métraux liegen nach dem zweiten Tag der Swiss Ladies Open in Holzhäusern in Lauerstellung. Das Duo liegt vor dem Finaltag am Samstag auf dem geteilten 12. Rang. Mit der erst 17-jährigen Axelle Martin ist noch eine dritte Schweizerin auf demselben Platz vertreten.

Tamburlini, die im letzten Jahr die Gesamtwertung der European Ladies Tour gewonnen hatte, bestach am Freitag durch ihre Konstanz. Auf dem Par-71-Kurs gelangen der Ostschweizerin drei Birdies bei keinem Bogey. Tamburlini schloss den Tag mit drei Schlägen unter Par ab und liegt noch 5 Schläge hinter der Spitze. Diese hat derzeit die Vorjahressiegerin Alice Hewson (ENG) inne.

Métraux konnte nicht ganz an ihre Leistung vom Vortag (2.) anknüpfen. Die 30-jährige Westschweizerin leistete sich vier Bogeys, schaffte aber nur zwei Birdies. Métraux beendete den Kurs mit 73 Schlägen, womit sie ihre Spitzenklassierung abgeben musste.

Am Finaltag sind mit Caroline Sturdza und Yana Beeli noch zwei weitere Schweizerinnen vertreten. Die einheimische Elena Moosmann schaffte den Cut nicht.