An Tag 1 der Swiss Ladies Open in Holzhäusern sticht aus Schweizer Sicht Kim Métraux heraus. In Führung liegt eine Engländerin.

Die Swiss Ladies Open in Holzhäusern sind aus Schweizer Sicht gut angelaufen. Am ersten von drei Turniertagen spielte sich jedoch nicht etwa Chiara Tamburlini in den Fokus, sondern Kim Métraux. Der 30-jährigen Romande gelangen auf dem Par-71-Kurs in der 1. Runde sechs Birdies, bei keinem Bogey. Damit liegt Métraux nach dem 1. Wettkampfs-Drittel auf dem 2. Zwischenrang.

Noch einen Schlag weniger als die beste Schweizerin benötigte für die 18 Löcher die Engländerin Esme Hamilton.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Ladies Open gibt es wie folgt live bei SRF zu sehen: Freitag, 15:30 Uhr, SRF info

Samstag, 14:00 Uhr, Livestream, srf.ch/sport, anschliessend SRF info

Tamburlini mit Steigerungspotenzial

Tamburlini, die letztjährige Siegerin der Jahreswertung auf der Ladies European Tour, erlebte im zugerischen Holzhäusern einen wechselhaften Tag. Auf den ersten vier Löchern leistete sich die Ostschweizerin gleich zwei Bogeys, danach war Tamburlini aber konstanter unterwegs.

Auf den «Back 9» schob sich die 25-Jährige dank zwei Birdies im Klassement noch nach vorne. Mit 1 unter Par beträgt der Rückstand von Tamburlini, die den geteilten 32. Platz belegt, auf die Führende Hamilton 6 Schläge.

Zweitbeste Schweizerin hinter Métraux ist nach dem 1. Tag Caroline Sturdza. Die 23-jährige Genferin liegt mit 3 Schlägen unter Par auf dem geteilten 11. Rang.