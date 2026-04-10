Nach dem ersten Tag am Masters in Augusta teilt sich Rory McIlroy die Führung mit Sam Burns.

Legende: Ist auf Kurs Rory McIlroy. Imago Images/Bildbyran/Petter Arvidson

Start nach Mass für Rory McIlroy beim Masters. Mit einer 67er Runde meldete der Nordire am ersten Tag auf den schnellen Grüns des Augusta National Golf Club seine Ambitionen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung an.

Doppelspitze mit Burns – Scheffler lauert

McIlroy gelangen auf dem Par-72-Kurs sechs Birdies, je drei auf den Front- und Back-Nine. Sein einziges Bogey spielte der 36-Jährige am dritten Loch. Mit fünf Schlägen unter Par grüsst McIlroy nach dem ersten Viertel des Wettkampfs gemeinsam mit dem US-Amerikaner Sam Burns von der Spitze.

Hinter dem Führungs-Duo liegen nach der Auftaktrunde Patrick Reed, Kurt Kitayama (beide USA) und Jason Day (Australien) mit 69 Schlägen. Die Weltnummer 1 Scottie Scheffler (USA) blieb zwei Schläge unter Par und befindet sich damit auf Tuchfühlung mit der Spitze.

Nicht behaupten kann man dies von Jon Rahm. Der spanische Masters-Champion von 2023 erwischte einen gebrauchten Tag und liegt mit 78 Schlägen weit zurück.