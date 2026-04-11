Rory McIlroy ist auf dem traditionsreichen Kurs im US-Bundesstaat Georgia eine überragende Runde gelungen. Mit zwölf Schlägen unter Par liegt der Nordire nach Halbzeit sechs Schläge vor den beiden Amerikanern Sam Burns und Patrick Reed. Eine grössere Führung gab es nach Tag zwei in der Masters-Historie noch nie.

Bislang gelang eine Wiederholung des Vorjahressieges lediglich Jack Nicklaus (1965 und 1966), Nick Faldo (1989/90) und Tiger Woods (2001/02). McIlroy könnte an den letzten zwei Wettkampftagen aus dem Trio ein Quartett machen.

Legende: Befindet sich in bestechender Form Rory McIlroy. EPA/ERIK S. LESSER

Scheffler abgeschlagen

Am zweiten Tag spielte sich der Weltranglisten-Zweite vor allem gegen Ende in einen Rausch. Sechs der letzten sieben Löcher beendete McIlroy mit einem Birdie. Dabei brauchen Golfer einen Schlag weniger als üblich.

Während McIlroy derzeit in seiner eigenen Liga spielt, patzt die Konkurrenz. Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler rangiert lediglich auf Platz 24. Und für den vor dem Turnier als Mitfavorit gehandelten Bryson DeChambeau (USA) ist das Masters überraschend schon beendet – er kam nicht unter die Top 50.