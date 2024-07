Legende: Muss sich aus Schottland verabschieden Tiger Woods. Keystone/AP/Scott Heppell

Golf-Ikone Tiger Woods ist bei den British Open, dem ältesten Golfturnier der Welt, nach der nächsten enttäuschenden Runde deutlich am Cut gescheitert. Der dreifache Turniersieger spielte nach seiner schwachen 79 (+8) zum Auftakt am Freitag eine 77, mit der Bilanz von 14 Schlägen über Par verpasste er klar die Qualifikation für die letzten zwei Runden.

Schlechter hatte der 48-Jährige bei einem Major nie zuvor abgeschnitten, einzig bei der US Open 2015 benötigte Woods so viele Schläge.

01:28 Video Woods: «Ich habe körperlich Fortschritte gemacht, die Resultate zeigen es einfach nicht» (engl.) Aus Sport-Clip vom 19.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

Lowry überholt Brown

Die Führung beim Turnier in Troon übernahm der Ire Shane Lowry (66+69) vor Major-Debütant Daniel Brown. Der Engländer hatte sich am Donnerstag mit einer 65er-Runde an die Spitze gesetzt, spielte am Freitag eine 72 und liegt gleichauf mit seinem Landsmann Justin Rose (69+68).

Dominator Scottie Scheffler liegt als geteilter Vierter (-2) noch in Reichweite zur Spitze. Mit dem früheren Champion Rory McIlroy (Nordirland/+11) sowie Bryson DeChambeau (USA/+9) schieden zwei weitere Spitzenspieler und Mitfavoriten aus.