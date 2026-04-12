Der Titelverteidiger zieht am Masters einen schwachen 3. Tag ein – und macht den Kampf um den Sieg wieder spannend.

Legende: Konsterniert statt siegessicher Rory McIlroy. IMAGO/Xinhua

Rory McIlroy hat am 3. Tag beim Masters in Augusta seinen klaren Vorsprung verspielt und geht gleichauf mit Cameron Young als Führender in den Schlusstag. Dem Golf-Star aus Nordirland gelang auf dem traditionsreichen Kurs im US-Bundesstaat Georgia nach seinen überragenden ersten beiden Tagen nur eine 73er-Runde. Der Titelverteidiger zeigte ungeahnte Schwächen, landete in den Bäumen und im Wasser.

Mit elf Schlägen unter Par liegt er nun gleichauf mit dem US-Amerikaner Young und nur noch einen Schlag vor dessen Landsmann Sam Burns. Dahinter reiht sich das Feld auf, nachdem McIlroy nach der Halbzeit noch mit sechs Schlägen Vorsprung geführt hatte.

Schefflers Revival?

Neben Young spielte an Tag drei beim Masters auch der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler eine überragende 65er-Runde und liegt nun auf Platz sieben nur noch vier Schläge zurück.

Bislang gelang eine Titelverteidigung lediglich Jack Nicklaus (1965/66), Nick Faldo (1989/90) und Tiger Woods (2001/02). McIlroy könnte aus dem Titelverteidiger-Trio am Sonntag ein Quartett machen.